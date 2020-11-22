الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا بالاردن اليوم

تسجيل أول طعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب

إغلاق السفارة الفلسطينية في عمان حتى إشعار آخر بسبب كورونا

ارتفاع في عدد اصابات كورونا بالاردن اليوم

توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي خلال اليومين القادمين

بيان صادر عن البنك المركزي

ايعاز من مدير الامن العام الى رؤساء المراكز الأمنية

نقابة الصاغة للوكيل : ترجيح انخفاض الذهب دينارين للغرام الواحد

منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن

تحذير هام من وزارة الصحة : لا تلتفتوا إلى هذه الإشاعات - صورة




الأحد، 22-11-2020 03:45 م

الإمارات تعلن عن اكتشافات نفطية ضخمة

5e95b6d1728c8


الوكيل الاخباري - أعلن المجلس الأعلى للبترول الإماراتي عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط.

وأشار المجلس، خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم الأحد، برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

اضافة اعلان

وأكد المجلس الأعلى للبترول، أنه اعتمد خطة عمل "أدنوك"، لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، لافتا إلى أن ذلك سيمكن الشركة من تحقيق "النمو الذكي"، حيث تعتزم " أدنوك" من خلال هذه الخطة، إعادة توجيه 160 مليار درهم، أي ما يعادل 43.6 مليار دولار، إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة الممتدة بين العامين 2021 و2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، وإلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.


ولفت المجلس إلى موافقته على ترسية "أدنوك"، لمناطق جديدة، لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في العام 2019، ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f5e6a53e-0fe4-41d5-895b-f399c71fe5d2

تخفيض أسعار 450 سلعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

9009470_1567058919

الهند: سنضاعف قدراتنا لتكرير النفط خلال الأعوام الـ 5 المقبلة وسنعتمد على الغاز الطبيعي

11202017142848518639208

بيان صادر عن البنك المركزي

1-1212954

قطاع البريد السريع في الصين يتعامل مع أكثر من 70 مليار طرد هذا العام

ذهب

نقابة الصاغة للوكيل : ترجيح انخفاض الذهب دينارين للغرام الواحد

3475292_1587635598

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء

أخبار متعلقة
158433891489362500

تراجع أسعار النفط عالميا

النفط-اميركي-تكساس

هل ينقذ لقاح كورونا أسواق النفط؟

62-124811-oil-prices-rises_700x400

آمال التوصل للقاح كورونا تقفز بأسعار النفط

نفط

ارتفاع اسعار النفط عالميا

النفط-الخام-icn-18-8-2015

ارتفاع أسعار النفط عالميا

201937

تراجع أسعار النفط عالميا