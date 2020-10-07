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الأربعاء، 07-10-2020 10:41 ص

الإمارات تقدم مساعدات إلى 20 ألف أسرة مغربية

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الوكيل الاخباري - قدمت الحكومة الإماراتية مساعدات إلى نحو 20 ألف أسرة مغربية، تأثرت بشكل كبير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، انطلقت في البلاد، قبل أيام، عملية توزيع مساعدات إنسانية تستهدف نحو 20 ألف مستفيد وأسرة.

وبحسب الصحيفة، تتضمن المساعدات "حصصا غذائية" منوعة مقدمة من دولة الإمارات بهدف المساعدة في تخفيف آثار الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وتأتي المبادرة بتنظيم من مكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في الرباط وبمبادرة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.


وبحسب الصحيفة، تتوزع المساعدات على شكل حصتين رئيسيتين الأولى توزع لصالح 10 آلاف أسرة في مدينة الرباط، بينما تتوزع الحصة الثانية لصالح 10 آلاف أسرة في مدينة الدار البيضاء.


وتشرف على العملية، التي بدأت قبل أيام وما زالت مستمرة، جمعيات المجتمع المدني في المدينتين، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن السلطات المحلية التابعة للحكومة المغربية.


وتستهدف المبادرة الأسر الأكثر تضررا في البلاد جراء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعتبر "تجسيدا لعلاقات الأخوة التي تربط المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، بحسب الصحيفة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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