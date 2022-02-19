الإمارات: ضمان أمن الطاقة يتطلب الاستفادة من جميع مصادرها

الوكيل الاخباري- نقلت وكالة أنباء الإمارات السبت عن وزير الصناعة والتكنولوجيا سلطان بن أحمد الجابر قوله إنه من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج.



قال الجابر خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن ضمان أمن الطاقة في العالم يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات قادمة.



ويشغل الجابر أيضا منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.



وأضاف "يجب أن ندرك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها".

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