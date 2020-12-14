الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

بيان من الأمن حول صخرة ذيبان

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم




الإثنين، 14-12-2020 12:14 م

الإنتاج الصناعي التركي يرتفع بقيمة 10.2% في أكتوبر

59053


الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي بقيمة 10.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

اضافة اعلان

وواصل الإنتاج الصناعي التركي الصعود للشهر الخامس على التوالي، في تعاف من تباطؤ نجم عن إغلاقات مكافحة جائحة فيروس كورونا حتى يونيوالماضي.


ومقارنة مع الشهر السابق زاد الإنتاج الصناعي 1.1 بالمئة في أكتوبر، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي.

 

وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي، وتلا ذلك وقف العمليات بمصانع عديدة، ليتراجع الإنتاج 31.4 بالمئة في أبريل و19.9 بالمئة في مايو، ثم بدأ التعافي في يونيو.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
854a0b63f21b4849ac5b3b0efd07f5e5_18

مع بدء اللقاح ضد كورونا.. أسعار الذهب تهبط

oil-tanker-740x520

بعد انفجار ناقلة في السعودية.. أسعار النفط ترتفع

4202027163150843067476

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

British-Pound-Sterling

ارتفاع الجنيه الإسترليني وسط تفاؤل بإمكانية نجاح مفاوضات بريكست

EkTe9jiWsAIFg10

إشادة بقرارات الحكومة الأخيرة الداعمة للاقتصاد الوطني

أخبار متعلقة
oil-tanker-740x520

بعد انفجار ناقلة في السعودية.. أسعار النفط ترتفع

winter

الشتاء حولك .. ما الفوائد الاقتصادية لموسم السياحة الجديد في السعودية؟

E7123FFA-6186-4595-A991-B3EB7A3875BD

البطالة تنخفض في تركيا لأدنى مستوى منذ 2018

wolfowitz-faces-pressure-to-resign-as-world-bank-finds-he-broke-rules-74099662-bd87752569e94dcaba185224fd0194d5

رئيس البنك الدولي يحدد موعدا للتعافي الاقتصادي من كورونا

ab47ea71-2bbc-4a78-b50f-88aa725abf95

الذهب يتراجع عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل اللقاح عالميا

gold-4-istock

ارتفاع في أسعار الذهب بدعم من التحفيزات المالية الأمريكية