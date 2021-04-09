الإنذار الأول للحكومة الجديدة.. تهديد بإيقاف أكبر حقول إنتاج النفط في ليبيا

الوكيل الاخباري - لوح منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول لإنتاج النفط في ليبيا، بإيقاف تصدير النفط في كافة الحقول والموانئ بالبلاد، مؤكدين على أن هذا الإجراء بسبب ايقاف وتأخير مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في كامل ليبيا.

اضافة اعلان



وقال منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "نضطر أسفين إلى إيقاف تصدير النفط من كافة الحقول النفطية ابتداء من حقل الشرارة النفطي ومنها إلى كامل الحقول والموانئ النفطية ورفع دعوة قضائية عند المحامي العام والنائب العام ضد رئاسة الجهاز".



وأضاف البيان أن "نحن أفراد الجهاز المنظمين بعقود نطالب بإرجاع العلاوة المخصومة في بحر أسبوعين من تاريخ هذا البيان وضمنا وتسوية أوضاعنا بناء على المادة رقم (06) في العقد المبرم اسوة بزملائنا من النظاميين والموظفين المدنيين".



ويعتبر هذا الإنذار الأول الذي وجهه منتسبي جهاز حرس المنشآت إلى حكومة الوحدة الوطنية وذلك في غضون أسبوعين، في صورة عدم صرف مرتباتهم المتأخرة وتسوية أوضاعهم المهنية وإرجاع العلاوات والترقيات.

سبوتنيك