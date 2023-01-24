الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

افتتاح قسم ترخيص الأغوار الجنوبية بالتعاون بين مديرية الأمن العام وشركة البوتاس العربية

وزارة العدل: 54 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

الإدارة المحلية تكشف قيمة تحصيلات ضريبة المسقفات في فترة الإعفاءات

وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

نقابة الاطباء: ننتظر إقرار منع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

نقابة الصيادلة تدعو الهيئة العامة لحضور اجتماعها الاستثنائي

تعميم من التربية حول تكليف معلمي الاضافي

 
الثلاثاء، 24-01-2023 01:08 م

الابتعاد عن الدولار.. تحركات لكسر هيمنة العملة الأمريكية

1_6


الوكيل الإخباري - تعتزم كل من البرازيل والأرجنتين مناقشة تبني عملية موحدة، لتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي في تعاملاتهما المالية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة متصلة من الخطوات ذات الصلة التي يسعى خلالها عدد من الأطراف – سواء حلفاء أو خصوم لواشنطن- إلى التخلي عن الدولار، وبما يُهدد بضرب هيمنة العملة الأميركية على المدى الطويل.. فأي مستقبل ينتظر "الأخضر الأميركي"؟.

اضافة اعلان


وفي وقت يشهد فيه العالم عصراً جديداً من التنافس بين القوى العظمى يُعاد معه تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي، يتزايد بشكل تدريجي الاتجاه نحو إزالة الدولرة، وإن كان ذلك الاتجاه ليس بظاهرة جديدة في حد ذاتها مرتبطة بجملة التطورات الراهنة.


ومنذ أن حل الدولار محل الإسترليني بصدارة عملات الاحتياطي العالمي (بموجب اتفاق بريتون وودز بنهاية الحرب العالمية الثانية)، بزغت عديد من المحاولات المرتبطة بكسر هيمنة العملة الأميركية في فترات مختلفة، فقد سعت على سبيل المثال دول أميركا اللاتينية للابتعاد عن الدولار في الثمانينات التسعينات. ( سكاي نيوز

إقرأ ايضا
220948

انخفاض الإسترليني أمام الدولار واليورو

thumbs_b_c_0118cb29a819eb02453528a59b9eaff7-800x549

تراجع نشاط الأعمال في بريطانيا بأسرع وتيرة في عامين

66219776-20200805092430afpp-afp_1wa7jm.h-730x438-1-1

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

ليرة 1

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

48a14427-gettyimages-483658563-5756fd9e5f9b5892e8e0da65

أزواج العملات الرئيسية في سوق تداول العملات الأجنبية

LYNXMPED180L9_L

الذهب عالمياً يُبرق ويحقق مكاسب تصل لـ 13 دولاراً للاوقية

أخبار متعلقة
الجنيه-الاسترليني

ارتفاع الإسترليني مجدداً أمام الدولار

2087676-1828898327

الروبل الروسي يرتفع

465612

أسعار الذهب عالمياً في أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر

دولارات 2

استقرار أسعار الدولار عالميا

2086316-74090179

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3 تريليون دولار

000_1VZ0VJ

أسعار الذهب تنتعش عالمياً