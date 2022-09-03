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السبت، 03-09-2022 03:58 م

الاتحاد الأوروبي: مستعدّون في حال قطع الغاز الروسي بالكامل

لبللللل
 
 


الوكيل الإخباري - أكد المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني السبت أن الاتحاد الأوروبي على استعداد جيد في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة.

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وقال للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه البيت الأوروبي - أمبروسيتي في تشرنوبيو على بحيرة كومو، نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز.


وأضاف لسنا خائفين من قرارات بوتين، نطالب الروس باحترام العقود، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدّون للرد.


أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة أنّ خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا وكان من المقرّر أن يستأنف الخدمة السبت بعد انقطاع استمرّ ثلاثة أيام لعمليات الصيانة، سيتوقّف تماماً حتى يتم إصلاح التوربين، من دون تحديد موعد نهائي. ( الاقتصادية )

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