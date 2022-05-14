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السبت، 14-05-2022 09:10 ص

الاتحاد الأوروبي يتطلع لوضع حد أقصى لسعر الغاز عند وقف الإمدادات الروسية

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الوكيل الاخباري- قالت صحيفة ”بيلد ام زونتاج“ الألمانية اليوم السبت نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن ”التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة“ إن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

وتقول الوثيقة إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن ”تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة“.

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