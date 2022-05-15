الاتحاد الأوروبي يدرس وضع سقف لأسعار الغاز

الوكيل الاخباري- يدرس الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي لتجنب ارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين، إذا قامت روسيا - أكبر مورد للمنطقة - بالحد من التدفقات أو قطع الغاز عنها بشكل كبير.



وترسم المفوضية الأوروبية إجراءات التدخل في سوق الطاقة كجزء من حزمة لاستبدال واردات الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.



ومن المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية بالاتفاق على مبادئ مشتركة للاستعداد لقطع أوسع وحالة طوارئ إقليمية، حيث لم تعد أسواق الغاز قادرة على مطابقة العرض والطلب، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مسودة وثيقة للمفوضية.

اضافة اعلان

العربية