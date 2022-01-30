الاتحاد الأوروبي يريد مضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات 4 مرات في 2030

الوكيل الاخباري- تستعد المفوضية الأوروبية للكشف عن خطتها لزيادة الإنتاج الأوروبي للرقائق الإلكترونية بأربعة أضعاف بحلول عام 2030، "وهي مبادرة رئيسية لصناعتنا وحاسمة من وجهة نظر جيوسياسية"، وفقًا لمفوض السوق الداخلية تيري بريتون.



قال المفوض "نريد أن نصل إلى 20% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2030، مع العلم أن السوق يجب أن يتضاعف بحلول ذلك الوقت ليصل إلى تريليون دولار. لذلك فإن الأمر يتعلق بمضاعفة إنتاجنا في أوروبا بمقدار أربع مرات"، خلال مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، بما في ذلك ليزيكو Les Echos الفرنسية.



يعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي من نقص في أشباه الموصلات التي ازداد الطلب عليها بفضل الرقمنة المتزايدة للأنشطة.

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