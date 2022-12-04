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الأحد، 04-12-2022 10:13 ص

الاتحاد الأوروبي يستكمل الموافقة على سقف أسعار النفط الروسي

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الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أكملت، أمس السبت، الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا للبرميل، مما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ يوم غدٍ الاثنين.

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ويأتي الإجراء، وهو فكرة لمجموعة الدول السبع، إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقول بحرا، ويهدف إلى السماح بتقديم الخدمات المتعلقة بالنفط لدول ثالثة فقط للشحنات التي لا تتجاوز الحد الأقصى للأسعار.


وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان إن مجموعة السبع وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارا سيضر بعائدات روسيا بشكل أكبر ويقلل من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. ( سكاي نيوز )

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