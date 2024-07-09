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الثلاثاء، 09-07-2024 01:30 م

الاتحاد الأوروبي يعلّق تسليم 30 مليون يورو لجورجيا

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الوكيل الإخباري- أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تبيليسي، بافيل غيرتشينسكي، أن قادة دول الاتحاد قرروا تعليق تسليم 30 مليون يورو لوزارة الدفاع الجورجية.

وقال غيرتشينسكي أمام الصحفيين اليوم الثلاثاء: "تم تجميد الأموال بمبلغ 30 مليون يورو والتي كنا نخطط لتسليمها لوزارة الدفاع الجورجية. هذه هي الخطوة الأولى فقط. وستكون هناك خطوات أخرى. سيكون دعمنا المباشر لحكومة جورجيا محدوداً وسنحاول تحويله إلى المجتمع المدني ووسائل الإعلام".

وأقر البرلمان الجورجي مؤخراً قانوناً يفرض على أي منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام أن تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج إن اعتبرها القضاء "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" وأن يتم إخضاعها لرقابة إدارية.

ورداً على ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا، متهماً تبليسي بـ "تبني قانون معاد للديمقراطية فرض من روسيا"، فيما القانون المذكور مستنسخ عن القانون الأمريكي لـ "العملاء الأجانب".

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RT

 




 

 


 

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