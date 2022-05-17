الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع المجر بالموافقة على حظر النفط الروسي

الوكيل الاخباري- فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظرا نفطيا مقترحا على روسيا، حيث قالت ليتوانيا إن الكتلة "رهينة دولة عضو واحدة".



وسيكون الحظر على واردات النفط الخام الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أوائل مايو، هو أقسى عقوباتها حتى الآن ردا على غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير، ويشمل تقليصا لواردات دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي.



وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والمشتري الرئيسي للطاقة الروسية، إنها تريد اتفاقا يسمح بالحظر النفطي، الذي أشارت إلى أنه قد يستمر لسنوات.

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