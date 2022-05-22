الاحتياطيات الأجنبية لتركيا تسجل أكبر تراجع في أسبوع هذا العام

الوكيل الاخباري- سجلت احتياطيات تركيا بالعملات الأجنبية أكبر انخفاض لها هذا العام، خلال الأسبوع المنتهي في 13 مايو، وذلك بـ 4 مليارات و800 مليون دولار.



بذلك تراجعت الاحتياطيات التركية بالعملات الأجنبية باستثناء احتياطيات الذهب، إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، عند 61 مليارا و200 مليون دولار.



يشار إلى أنه حتى مع تدخل البنوك الحكومية التركية من حين لآخر في أسواق الصرف الأجنبي، إلا أن الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا العام في الأسواق الناشئة مقابل الدولار، بخسارة تزيد عن 16%.



يأتي ذلك على خلفية الطلب القوي على الدولار من قبل الشركات التركية التي تحاول عزل نفسها عن التضخم.

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