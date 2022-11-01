الاحتياطي الاسترالي يرفع معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس

الوكيل الإخباري - رفع الاحتياطي الاسترالي معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى مستويات 2.85% خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية خلال شهر نوفمبر.

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ويعتبر هذا الارتفاع الذي يتماشى مع توقعات الأسواق هو السابع على التوالي، ليعيد معدلات الفائدة إلى مستويات لم تشهدها استراليا منذ ابريل 2013.



هذا وقال مجلس السياسة النقدية في الاحتياطي الاسترالي إنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بسبب التضخم المرتفع للغاية في البلاد.

وأضاف المجلس أنه شهد الآن ارتفاع التضخم إلى ذروته عند 8% هذا العام، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 7.75%، فضلاً عن توقعات ببلوغ التضخم مستويات 4.75% في عام 2023، وما يزيد قليلاً عن 3% في عام 2024.



هذا وأكد المجلس أنه لا يزال حازمًا في التزامه برفع التضخم إلى المستويات المستهدفة، وسيفعل ما هو ضروري لتحقيق ذلك.

CNBC