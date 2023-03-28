الاحتياطي الفيدرالي : انهيار بنك سيليكون حالة نموذجية لسوء الإدارة

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار نائب إن انهيار بنك وادي السيليكون حالة نموذجية لسوء الإدارة.



وبين في تصريحات صدرت قبل جلسة استماع في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء "فشل البنك لأن إدارته لم تدير بشكل فعال سعر الفائدة ومخاطر السيولة لديه".



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وأضاف أن فشلها "يتطلب مراجعة شاملة لما حدث ، بما في ذلك إشراف الاحتياطي الفيدرالي على البنك".



وانهار بنك وادي السيليكون في 10 مارس، بعد تحمل مخاطر أسعار الفائدة المفرطة، مما تركه مكشوفا عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع التضخم. ( الاقتصادية )