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الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس من جديد

الأربعاء، 18-05-2022 03:01 م

الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس من جديد

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عزمه "على خفض التضخم، قائلا إنه لن يتردد في مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى نرى هبوطا في التضخم".

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وأشار باول إلى أنه "إذا كان ذلك ينطوي على تجاوز مستويات مفهومة على نطاق واسع للحياد، فلن نتردد في القيام بذلك.. سنذهب حتى نشعر بأننا في مكان يمكننا فيه القول بأن الظروف المالية في مكان مناسب، ونرى التضخم ينخفض".

وأكد "أننا سنذهب إلى هذه النقطة، ولن يكون هناك أي تردد في ذلك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض القياسية بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الزيادة الثانية لعام 2022 حيث يصل التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاما.

وقال باول بعد هذه الزيادة أن تحركات مماثلة بمقدار 50 نقطة أساس من المرجح أن تأتي في الاجتماعات التالية طالما ظلت الظروف الاقتصادية مماثلة لما هي عليه الآن.

 

روسيا اليوم

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