الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم في الربع الرابع من العام الماضي 2021، بنسبة 22.7 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، حيث وصلت الى 1.270 دينار/ للكيلو غرام الواحد مقابل 1.035 دينار خلال الربع الرابع من عام 2020.

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وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الربعي اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 7.4 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020.

ووفقا للتقرير، ارتفع إنتاج لحوم الدجاج في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 49 بالمئة، حيث بلغ 98.2 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 والبالغة 65.9 ألف طن.