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الأحد، 05-09-2021 10:19 م

الاستثمارات الحكومية: تفكير بدمج العمليات بين شركة رؤية عمان والشركة المتكاملة

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الحكومية خيري عمرو،الأحد، إن هنالك تفكير لدمج شركة رؤية عمان والشركة المتكاملة واستغلال المنظومة التقنية للنقل بينهما.

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وأضاف في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة": "عند الحديث عن الدمج فنتحدث عن دمج العمليات بما يعود بالنفع علينا، وما يتعلق بالهكيلية الادارية والمالية فهذا أمر يحتاج لدراسة".


وفي حديثه عن شركة الاستثمارات الحكومية قال عمرو إن هذه الشركة هي الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية والشركة تملك 36 شركة.


"نحن مستثمر وطني نركز على رفع كفاءة استثمارات الدولة ونساهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنظيم العوائد وتوفير ريع للخزين عل المدى الطويل." وفق عمرو.


وفي حديثه عن شركة الكهرباء الوطنية قال عمرو إنه لا بد من إعادة النظر بعمليات شركة الكهرباء الوطنية لتحسين أوضاعها ورفع كفاءاتها، وتوجد خطة وفي مراحل متقدمة مع أطراف ذات اختصاص وبإشراك الشركة والحكومة والجهات المختصة.


ولفت إلى أن أداء شركة المناطق الحرة ممتاز حاليا، ودائما هنالك سعي للتحسين والتطوير لأن العوامل متغيرة.


"لدينا خطط استراتيجية لهذه الشركات تنبثق من مجالس إدارتها ونحن كمالك ومستثمر أساسي نتطلع ونشارك في صياغة هذه الاستراتيجيات ولنا دور رقابي أيضا، لكن بالنهاية الإدارة التنفيذية هي المكلفة بتنفيذ هذه الخطة ووضعها على الواقع." بحسب عمرو.


وفيما يتعلق ببورتو البحر الميت أوضح عمرو أنه "كان به مشكلة حيث تم العمل على 3 أبنية وبدء البيع منها ولكن لم يتم نقل الملكية لأنه تبقى جزء ليس كبير من المبلغ للحكومة وفي القانون لا يمكن نقل ملكية الأرض قبل إتمام المبلغ، وفي فترة كورونا كان من الصعب توفير هذا التمويل بسبب أن المنطقة مصنفة سياحيا والتسليف البنكي لقطاع السياحي في تلك الفترة كان به نسبة عالية من المخاطرة فحجبت البنوك بتلك الفترة الإقراض وعندما تحسنت الأمور تواصلنا مع الأطراف المعنية ووزارة السياحة وتواصلنا لحل مع الشركة وتواصلنا مع قطاع البنوك وتمكنا من توفير السيولة المطلوبة بأسعار مغرية وحللنا المشكلة".


وأكد عمرو أن بورتو البحر الميت سيبدأ بالعمل.

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