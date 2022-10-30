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الأحد، 30-10-2022 04:31 م

الاستثمار تجري ترتيبات افتتاح جناح الأردن بمعرض بغداد الدولي

الأردن-والعراق


الوكيل الإخباري - تجري وزارة الاستثمار الترتيبات اللازمه لافتتاح جناح المملكة  بفعاليات الدورة (46) لمعرض بغداد الدولي والذي سيفتح أبوابه أمام رجال الأعمال والمستوردين العراقيين يوم الثلاثاء المقبل ولغاية العاشر من تشرين الثاني.

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ووفق بيان وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، ستشارك في المعرض 30 شركة من كبرى الشركات الصناعية في الأردن، إضافة إلى عدد من المستشفيات الأردنية التي تسعى دوما لتسويق السياحه العلاجية للأردن.


واشتملت المشاركة على عديد القطاعات الصناعية وأهمها؛ الكيماوية والهندسية والمعدنية والكهربائية والبلاستيكية ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم والخدمات الهندسية (تصميم) والغذائية.


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