الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

الوكيل الاخباري-قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

اضافة اعلان



وقال القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يأتي لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة، مشيراً الى توفير تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 200 سلعة.



ودعا المواطنين الى الرجوع الى صفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، لمتابعة اسعار العروض والتخفيضات.



واضاف إن المؤسسة تجري عروضاً وتخفيضات على موادها بشكل مستمر بأسواقها البالغة 67 سوقاً، والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة كافة.





