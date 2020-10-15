الاسهم العالمية تواصل تراجعها

إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI



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الوكيل الاخباري – تراجعت أسواق الأسهم العالمية أمس ولليوم الثاني على التوالي مع استمرار حالة عدم اليقين حيال اللقاح المحتمل ضد وباء فيروس كورونا وخاصة مع قرار الجهات التنظيمية الصحية في الولايات المتحدة بوقف تجارب شركات ادوية لمخاوف متعلقة بالأمان .



كما واجهت الأسواق ضغوطات من تعليقات وزير الخزنة الامريكية بعدم إمكانية تمرير حزمة التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية.



وفي موضوع آخر قال صندوق النقد الدولي انه يتوقع انكماشا عالميا بنسبة 4.4% في 2020 ، وهي نسبة افضل من 5.2%كان قد تنبأ بها في حزيران محذرا من ان نشاط التوظيف مازال ضعيفا .



وحذر الصندوق من ان الجرح الاقتصادي الناجم عن فقد الوظائف افلاس الشركات مشاكل الديون وتراجع النشاط التعليمي سيقوض النمو العالمي .



