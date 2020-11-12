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الخميس، 12-11-2020 01:12 م

الاقتصاد البريطاني.. حقق نموا بمعدل 15,5

الاقتصاد-البريطاني


الوكيل الاخباري- حقق الاقتصاد البريطاني نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 5ر15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

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وقال مكتب الإحصاء الوطني الحكومي البريطاني اليوم الخميس، إن الارتفاع القياسي لوتيرة التعافي جاء في أعقاب الانكماش القياسي خلال الربع الثاني من العام الحالي خلال الفترة بين نيسان وحزيران وهي شهور الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

 

وأضاف، إن إجمالي الناتج المحلي ما يزال أقل بنسبة 2ر8 بالمئة عن معدل شهر شباط الماضي قبيل بدء جائحة كورونا، وأقل بنسبة 6ر9 بالمئة عن حجمه خلال الربع الثالث من العام الماضي. 

 

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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