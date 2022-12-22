الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3 % في الربع الثالث

الوكيل الإخباري - انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يزيد عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 0.2 % وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد في ركود طويل.

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وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الصادرة الخميس، إلى أن هذا التعديل في أرقام الانكماش، جاء بعد أن تبين أن أداء استثمار الشركات كان أسوأ مما كان يعتقد في البداية.



وهذا هو أول انخفاض فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كوفيد-19.



ويعد حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بحوالي 0.8% من مستواه قبل وباء كورونا، ومن المتوقع أن تقع بريطانيا في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو. ( سكاي نيوز )

