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الخميس، 29-07-2021 10:13 ص

الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة مرتفعة في النصف الأول من 2021

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الوكيل الإخباري- نما الاقتصاد الروسي في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

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وقامت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، بتعديل تقديراتها لنمو الاقتصاد الروسي في 2021، إذ تتوقع الآن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 3.8% فيما كانت تتوقع في السابق نموه بنسبة 2.9%.


وذكرت، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع ووصل في يونيو 2021 إلى مستواه قبل اندلاع جائحة كورونا في الربع الرابع من العام 2019.


وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إلى أن الاقتصاد الروسي نما في يونيو الماضي بنسبة 8.5%، وفي الربع الثاني من هذا العام سجل الاقتصاد الروسي نموا بنسبة 10.1%.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الاقتصاد الروسي في 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4%، وأكد على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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