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الثلاثاء، 10-11-2020 11:32 ص

الاقتصاد السعودي.. يتأثر سلبا بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري-  أظهرت بيانات حكومية اليوم، أن اقتصاد السعودية انكمش 4.2% في الربع الثالث من 2020 مقارنة به قبل عام، في انكماش أصغر مقارنة مع الربع الثاني حين تأثر الاقتصاد سلبا بسبب أزمة كورونا.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا نما بنسبة 1.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك "أبوظبي التجاري" الإماراتي: "كان من المتوقع حدوث انتعاش متتابع في النشاط الاقتصادي في الربع الثالث مع تخفيف إجراءات الإغلاق ومع الأخذ في الحسبان الطلب المكبوت".

وتابعت قائلة: "مع ذلك، فإن وتيرة الانتعاش كانت ستضعف بسبب الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة".

وضاعفت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في يوليو الماضي لتصل إلى 15%، وذلك في إطار سعيها لدعم الأوضاع المالية المتضررة من الصدمة المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.

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المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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