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الأحد، 01-05-2022 03:12 م

الاقتصاد السعودي يشهد نموا هو الأعلى منذ عام 2011

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الوكيل الاخباري-سجل الاقتصاد السعودي نموا بلغ 9,6% في الربع الأول من العام الجاري 2022، في أعلى معدل نمو منذ عام 2011.

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ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد نمو الناتج المحلي السعودي خلال الربع الأول من هذا العام هو الأفضل خلال 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المئة خلال الربع الثالث من 2011.

كما يعد النمو المسجل في الربع الأول من 2022 رابع نمو ربعي، بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي الذي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".

ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.4 في المئة، وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المئة في الربع الثالث 2011.

وارتفع القطاع غير النفطي (الحكومي والخاص) بنسبة 3.7 في المئة، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.4 في المئة.

وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي نسبته 7.4 في المئة العام الجاري. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 في المئة هذا العام، أما البنك الدولي فيتوقع نموا بنسبة 7 في المئة.

وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المئة، مقارنة بالربع الرابع 2021.

جاء ذلك نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة 2.9 في المئة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5 في المئة، بينما انخفض الحكومي 0.9 في المئة.

 

روسيا اليوم

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