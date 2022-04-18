الاقتصاد الصيني ينمو 4.8% في الربع الأول وسط تحذيرات من "تحديات كبيرة" في المستقبل

الوكيل الاخباري- سجل اقتصاد الصين نموا نسبته 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين، محذرا من "تحديات كبيرة" في المستقبل نظرا إلى أن عودة ظهور فيروس كورونا تهدد الهدف السنوي الطموح لبكين.



وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يفقد قوته بالفعل في النصف الأخير من العام الماضي في ظل تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية المشددة.



وعطّل نهج بكين الصارم في التعامل مع حالات تفشي فيروس كورونا هذا العام سلاسل التوريد وقد فُرض حجر على عشرات الملايين الأشخاص بما في ذلك في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي.

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