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الإثنين، 16-11-2020 11:53 ص

الاقتصاد الياباني يفاجئ الخبراء

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الوكيل الاخباري- حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 5 بالمائة خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة بالفصل الثاني.

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ويعتبر هذا النمو لإجمالي الناتج الخام الياباني مفاجئا لتوقعات الخبراء، حيث كانت وكالة "بلومبرغ" قد تنبأت بنمو لا يتجاوز 4.4 بالمائة.


بهذه النتيجة، يكون الاقتصاد الياباني قد تخلص من الانكماش الذي حل به خلال 9 أشهر متوالية، وخرج من دائرة الركود الاقتصادي الذي يعصف بدول العالم بسبب تداعيات وباء كورونا.



وكان الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد شهد انحدارا غير مسبوق خلال الفصل الثاني من العام الجاري بلغ (–8,2%) مقابل (–7,9%) في الفصل الأول من العام.


سعيا منه لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، قرر رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوغا، تدعيم الميزانية العامة بخطة مالية إضافية. 


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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