الانتخابات الأمريكية ترفع أسعار الذهب بالأردن







الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، إن الانتخابات الأمريكية تسبب بارتفاع اسعار الذهب في السوق الأردني.



واضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن سعر أونصة الذهب ارتفع بمقدار 10 دولارات صباح اليوم.



وأكد أن السوق سيبقى يتذبذب في سعر الأونصة ما بين 1880 الى 1930 دولار، خلال فترة الانتخابات الأمريكية.



وأوضح أن السوق في انتظار الفائز لتحديد السياسة الأمريكية وخصوصاً موضوع التيسير الكمي للنقد، مما انعكس على الأسعار المحلية حيث ارتفع سعر الغرام 30 قرشاً.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 38 ديناراً و70 قرشاً، وعيار 24 بلغ 46 ديناراً و30 قرشاً، وعيار 18 وصل إلى سعر 34 ديناراً و40 قرشاً، بينما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 311 ديناراً، والليرة الرشادي 272 دينار.



