البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، عن وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأميركية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية.



وتأتي منطقة التجارة الأميركية نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.



كما تأتي منطقة التجارة الأميركية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها نحو 110 ألف متر مربع، والتي تصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

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