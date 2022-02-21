الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

ترخيص مشغل ثالث لاتصالات المحمول في سوريا

الإثنين، 21-02-2022 11:02 ص

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

b5f1e811-9b8c-46c2-9a97-290756554029_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، عن وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأميركية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية.

وتأتي منطقة التجارة الأميركية نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.

كما تأتي منطقة التجارة الأميركية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها نحو 110 ألف متر مربع، والتي تصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-122-1

الذهب يهبط بعد بلوغه أعلى مستوى خلال 8 أشهر

VAT1-AR15032021

وزير يتحدث عن تطبيق ضريبة الدخل في الإمارات.. وهذا ما قاله

220221713334328263085

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

149224_14_1624960409

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

621362264236047f55762567

سهم عملاق النفط السعودي يصعد إلى أعلى مستوى منذ إدراجه

a7a1332a-8e6c-4d69-9ae8-25e3af2cbba9

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

أخبار متعلقة
النفط٢

ارتفاع أسعار النفط عالميا

fb2aee7c-df1b-40ac-9841-149929de8aa9_16x9_1200x676

عجز الميزانية في البحرين انخفض 35% في 2021 ليصل لـ1.08 مليار دينار بحريني

620b5b42423604359278ff81

الولايات المتحدة زادت ثراء من أزمة الغاز في أوروبا

النفط-2-370x208

أسعار النفط ترتفع نحو أعلى مستوياتها في سبع سنوات

اميركي اردني

وفد اقتصادي امريكي يزور الأردن الثلاثاء المقبل

النفط-6-1

أسعار النفط تتراجع وبرنت دون 91 دولاراً للبرميل