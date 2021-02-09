البحرين تعلن ارتفاع العجز في ميزانية عام 2020 إلى 4.31 مليار دولار

الوكيل الاخباري - قالت وزارة المالية البحرينية في بيان اليوم الاثنين إن البيانات المالية الأولية تشير إلى أن إجمالي العجز في ميزانية عام 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار).

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وأوضحت الوزارة أن العجز في الميزانية يبلغ بزيادة قدرها 817 مليون دينار (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة.



وذكرت أن البيانات الأولية تشير أيضا إلى أن الإيرادات بلغت 2.139 مليار دينار (5.67 مليار دولار)، بانخفاض قدره 27 بالمئة عن الميزانية المعتمدة بسبب تراجع أسعار النفط.



وتظهر البيانات الأولية أن المصروفات العامة في 2020 بلغت 3.763 مليار دينار بحريني (9.98 مليار دولار)، بزيادة 0.3 بالمئة عن الميزانية المعتمدة.



المصدر : روسيا اليوم



