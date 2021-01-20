البحرين تقترب من جمع ملياري دولار عبر بيع سندات على 3 شرائح

الوكيل الاخباري - أظهرت وثيقة أنه من المتوقع، أن تجمع البحرين ملياري دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح، اليوم الأربعاء، إذ تسعى المملكة لسد عجز مالي فاقمته جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة.

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وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية، حددت البحرين سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 4.875 % للشريحة لأجل سبع سنوات، ونحو 5.75 % لسندات لأجل 12 عاما ونحو 6.75 % لسندات لأجل 30 سنة.



كانت البحرين قد عينت مجموعة من البنوك لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار الأميركي من عدة شرائح إذ يحاول المقترضون الخليجيون طرق السوق عقب فترة هدوء في نهاية العام.



وأظهرت وثيقة من أحد البنوك أن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي وسيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءا من الثلاثاء.



وذكرت الوثيقة أنه سيلي ذلك إصدار يتألف من عدة شرائح بالحجم القياسي لأجل سبع سنوات و12 عاما و/أو 30 عاما بحسب ظروف السوق. ويعني الحجم القياسي بصفة عامة أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

المصدر : العربية



