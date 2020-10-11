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الأحد، 11-10-2020 09:43 ص

البدء باستيفاء ضريبة 50% على السلع في الأسواق الحرة

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الوكيل الإخباري - بدأت دائرة الجمارك الاردنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن إخضاع السجائر والمشروبات الكحولية للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة.

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ووفقا للقرار يعفى المسافر القادم الى الأردن مما نسبته 50% من ضريبة المبيعات العامة والخاصة والرسوم الجمركية على الكروز الأول من الدخان الذي يتم شراؤه من الأسواق الحركة في المراكز والمعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية.

 

وبحسب القرار يتم اخضاع السيجار الى الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة أصولا، حيث عممت دائرة الجمارك هذا القرار على جميع مراكزها الجمركية في المملكة للبدء بتطبيق القرار.


 




 

 


 

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