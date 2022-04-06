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الأربعاء، 06-04-2022 03:41 م

البدء بخطوات الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

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الوكيل الإخباري - أعلن العراق، اليوم الأربعاء، بدء الخطوات الفعلية للربط الكهربائي مع الأردن، بحسب بيان لوزارة الكهرباء بالعراق.

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وقال البيان إن العراق لديه ربط كهربائي مع الأردن، وقد بدأت المباشرة بالأعمال من فحص مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط وفحص التربة.


وأضاف أن الإجراءات بدأت، وحالياً تجري أعمال تشييد خط محطة القائم التحويلية بغية إنجاز الخط مع الأردن.


وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، إن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المتفق عليه بين الطرفين، وهو من المشاريع الحيوية المهمة.


وتابع البيان أن عملية الربط مع تركيا انتهت فنياً بشكل كامل بنسبة 100 بالمئة ونحن جاهزون لنقل الطاقة التي تتراوح بحدود 500 - 600 ميغاواط وستدفع حسب حاجة العراق.


وأشار إلى أن اتفاقا أبرم مع الكويت ويحتاج لوضع التعرفة لتشييد خط (فاو- زور) وبالتالي سيرتبط خط محطة الفاو العراقية بمحطة الزور الكويتية لنقل الطاقة ويبلغ طوله 300 كيلومتر، منها 80 كيلومترا في العراق، و220 كيلومترا داخل الكويت.

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