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الثلاثاء، 15-03-2022 10:35 ص

البرازيل تطمئن الولايات المتحدة: سنزيد من إنتاجنا النفطي

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير برازيلي، أن بلاده طمأنت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستزيد من إنتاجها النفطي.

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وقال وزير المناجم والطاقة البرازيلي بينت البوكريك، لنظيرته الأمريكية وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم، إن البرازيل ستزيد إنتاجها النفطي.

وأضاف في مذكرة أرسلتها الوزارة إلى وكالة "فرانس برس": "سألتني إن كان بإمكان البرازيل أن تكون طرفا في هذه الجهود (لإنتاج مزيد من النفط) وقلت لها، بالطبع يمكنها ذلك. نزيد الإنتاج بالفعل، بينما خفضته معظم دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. زدنا إنتاجنا في السنوات الثلاث الأخيرة".

وخلال المحادثات، أوضحت غرانهولم أن دولا أخرى تتخذ قرارات مشابهة لتجنب مزيد من التقلبات في أسواق النفط العالمية.

وتعد البرازيل من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، إذ تنتج حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميا.

 

روسيا اليوم

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