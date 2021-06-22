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الثلاثاء، 22-06-2021 12:49 م

البرلمان الكويتي يوافق على ميزانية 2021-2022

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، إن المجلس وافق، اليوم الثلاثاء، على الميزانية الحكومية للسنة المالية ‭‭2022-202ا‬‬.

وتتوقع الميزانية، التي اقترحتها الحكومة الكويتية في يناير الماضي، إنفاق ‭‭23.05‬‬ مليار دينار (‭‭76.65‬‬ مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل 2021.

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وكذلك تتوقع عجزا قدره ‭‭12.1‬‬ مليار دينار.


ويأتي تصويت البرلمان، اليوم الثلاثاء، وسط مواجهة بين الحكومة الكويتية والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الكويت، الدولة العضو في منظمة "أوبك".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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