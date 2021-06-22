البرلمان الكويتي يوافق على ميزانية 2021-2022

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، إن المجلس وافق، اليوم الثلاثاء، على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2022-202ا.
وتتوقع الميزانية، التي اقترحتها الحكومة الكويتية في يناير الماضي، إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل 2021.
وكذلك تتوقع عجزا قدره 12.1 مليار دينار.
ويأتي تصويت البرلمان، اليوم الثلاثاء، وسط مواجهة بين الحكومة الكويتية والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الكويت، الدولة العضو في منظمة "أوبك".
المصدر: روسيا اليوم