البطالة الأمريكية ترتفع.. وتراجع قوي للأسهم وسر ارتفاع الذهب

الوكيل الاخباري - ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية 5000 فوق المتوقع لتسجل الأسبوع الماضي 245 ألف طلب في الأسبوع المنتهي بـ 15 أبريل.

اضافة اعلان



ويرتفع الذهب الآن بقوة بعد البيانات التي تحفز سيناريو ركود اقتصادي مقبل بسبب الفيدرالي.



وتستمر طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الارتفاع لأربعة أسابيع متتالية. مع استمرار قوة موجة التسريحات التي تشهدها الأسواق الأمريكية. وفي سوق التكنولوجيا وحده تم تسريح 250 ألف شخص تقريبًا منذ نوفمبر 2022.



ورغم هذا جاء معدل البطالة الأمريكية أفضل من المتوقع خلال القراءة الماضية ليسجل 3.5%. ولكن الفيدرالي يرى بأن البطالة سوف تصل إلى مستويات 4%.



يأتي هذا في خضم الأساسي (القراءة التي تستثني الطاقة والغذاء والتي تهم الفيدرالي) عند المتوقع فوق مستويات 5%.









