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الخميس، 10-12-2020 02:36 م

البطالة تنخفض في تركيا لأدنى مستوى منذ 2018

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الوكيل الاخباري - أفادت بيانات، اليوم الخميس، أن البطالة في تركيا انخفضت إلى 12.7% في الربع الثالث 2020 إذ تسارعت حركة الاقتصاد في البلاد بين الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا.

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ومعدل البطالة في تركيا هو الأقل منذ نهاية 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود. وسجلت البطالة 13.2% قبل شهر و13.8% قبل عام، بحسب معهد الإحصاء التركي.


وانتعش الاقتصاد بقوة من انكماش بنسبة 10% في الربع الثاني، لكن الجائحة ما زالت تضغط على العاملين، وتسببت التداعيات الناجمة عن ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا في إبطاء النمو مجددا.


ويتوقع أرباب أعمال ومسؤولون قفزة في البطالة فور أن ترفع الحكومة حظر تسريح العاملين، الذي مدد حتى منتصف 2021.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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