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الأربعاء، 28-09-2022 11:14 ص

البنك الأوروبي: أسعار الطاقة في الأردن ارتفعت 30.6% بعد إدخال تعرفة الكهرباء

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الوكيل الإخباري - قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن التعافي الاقتصادي في الأردن لا يزال معتدلا ولكنه قوي، حيث وصل النمو إلى 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، بدعم واسع النطاق في قطاعي الخدمات والصناعة، فضلاً عن انتعاش قوي في السياحة.

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وأضاف البنك، في التقرير الذي صدر الأربعاء، إلى أنه استمر التضخم السنوي في الارتفاع، حيث وصل إلى 5.3% في تموز 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 30.6% بعد إدخال إصلاحات تعرفة الكهرباء.


ومن المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.0% في عام 2022، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على التدفقات التجارية والسياحة.


وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يؤدي النمو الأسرع في القطاع غير الخدمي والتعافي الأقوى في السياحة عالميا والتدفقات التجارية إلى دفع النمو في عام 2023 إلى 2.7%، موضحا أن تحقيق إمكانات النمو سيعتمد على المدى المتوسط في البلاد على التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلنة في إطار خطة التحديث الاقتصادي الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز محركات النمو الجديدة.

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