البنك الأوروبي: إعادة هيكلة قروض الأردن

الوكيل الاخباري - أكدت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتورة هايكة هارمجارت، أن البنك بدأ في تقديم حزمة للتخفيف من حدة تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني في وقت مبكر من ربيع العام الماضي.



وأضافت، في حديثها، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البنك مستمر في مساعدة القطاع الخاص الأردني لجعله أكثر مرونة من خلال إعادة هيكلة قروض البنك، لمنحه مزيدًا من الوقت لسدادها، بالإضافة إلى إطلاق مرفق حيوي لدعم البنية التحتية، كتمديد بعض التمويل الطارئ لشركة الكهرباء الوطنية، للمساعدة في الحفاظ على رأس المال العامل "وندرس حاليا المجالات التي يمكننا القيام بها لمساعدة أمانة عمان الكبرى و قطاع النقل خلال الأزمة".



وأصبح الأردن عضوا في البنك عام 2011، وافتتح البنك مكتبا دائما له في عمان عام 2013، لإدارة عملياته في المملكة.



ومن الجدير بالذكر أن عدد الدول الأعضاء في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبلغ حاليا 66 دولة من 5 قارات، كما أن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار من أبرز المساهمين فيه.

اضافة اعلان