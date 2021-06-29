البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد الأردن

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توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الثلاثاء، نمو اقتصاد الأردن بنسبة 1.5% للعام الحالي، بعد انكماشه في العام الماضي إلى -1.6%.وتوقع أيضا " نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل بنسبة 2.2%، والانتعاش البطيء للسياحة في الأردن التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو".وأضاف في تقريره السنوي الذي صدر الثلاثاء: "في عام 2020، انكمش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ 30 عاما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الركود كان متواضعًا عند مقارنته بنظرائه الإقليميين".و قال إن "الحكومة قدّرت انكماش الاقتصاد بنسبة 1.6%، على الرغم من تطبيق الإغلاق الأكثر صرامة مما هو عليه في بلدان مماثلة عانت من انكماش اقتصادي أقوى بشكل ملحوظ".وبحسب البنك ان قطاعات المالية (التأمين والعقارات وخدمات الأعمال) والزراعة هي المصادر الرئيسية للنمو، لكن السياحة، التي كانت المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الأخيرة، تراجعت بنسبة 76% في عام 2020وأضاف: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% فقط في عام 2021، مع تراجع الاقتصاد بسبب الآثار المستمرة لجائحة كورونا، والانتعاش البطيء للسياحة، والتشديد المالي لكبح الدين العام المتزايد"."في عام 2022، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2%، مع تقدم الأردن في الإصلاحات واستئناف السياحة العالمية".وتابع: "تشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تراجع القدرة التنافسية الحقيقية الناجمة عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، والانتعاش الأبطأ من المتوقع في اقتصادات شريكة".