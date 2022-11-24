البنك الدولي: اقتصاد لبنان مستمر في الانكماش

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداما في العالم، مستمر في الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.

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ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشا في لبنان بنسبة 5.4 % في 2022، وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.



وعدل البنك الدولي تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في عام 2021 إلى 7 %، من تقدير سابق بلغ 10.4 %.



ولكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 %. ( سكاي نيوز )