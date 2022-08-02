البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إن الأردن أحرز تقدما في تنفيذ البرنامج المدعوم بقرض سياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص عمل، موضحا أنه "سيواصل عمله بشكل وثيق مع الحكومة لإحراز تقدم في مجالات الإصلاح المستهدفة.

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وبين في وثيقة تقرير عمل المشروع، فإن المشروع يهدف إلى وضع أسس حاسمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وأصبح أكثر أهمية في فترة ما بعد جائحة كورونا، حيث جرى الموافقة عليه في 4 حزيران/يونيو 2019، وبقيمة تصل 1.45 مليار دولار.



وأشار إلى أن الأردن حقق أكبر قدر من التقدم في التحسين المطرد لنظام المساعدة الاجتماعية؛ الذي كان بمثابة إصلاح أساسي خلال الجائحة، ومن المرجح أن يخدم الأردن بشكل جيد في المستقبل.



ونوه إلى أن الأردن احرز تقدمًا في تعبئة الإيرادات المحلية، وفي تنفيذ إطار إدارة الاستثمار العام الجديد وقانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآلية تظلم المستثمرين.



وأشار البنك إلى أنه تقرر خلال فترة تقييم المشروع في 2019، بأن الأردن سيحتاج حوالي عامين ونصف العام لتنفيذ الإصلاحات بالكامل واستكمال نتائج سلسلة قرض سياسات التنمية، حيث جرى تقدير ذلك في غياب جائحة كورونا التي لم يكن من الممكن توقعها وقتها.