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الأحد، 08-11-2020 10:13 ص

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في مجال الحماية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إن الأردن أحرز "تقدما كبيرا" في تنفيذ برنامج القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل، البالغ قيمته الإجمالية عن التوقيع 1.45 مليار دولار، موضحا أن "التقدم الأكبر في البرنامج كان في مجالات دعم نمو القطاع الخاص".

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وأضاف، في وثيقة صدرت عنه، أن التقدم المتحقق في القطاع الخاص يشمل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ قوانين متعلقة بالإعسار والرقابة والتفتيش، وتنفيذ لائحة جديدة للمشتريات العامة وبدء عملية الفوترة الإلكترونية، ونظام تظلم المستثمر.


واستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال البنك الدولي إن الأردن أحرز تقدما ثانيا في توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل 30 ألف أسرة إضافية في عام 2020.


 




 

 


 

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