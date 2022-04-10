البنك الدولي: الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي إن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط خلق فرص عمل بعد.

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وأوضح البنك، خلال دراسة مسحية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش لم يعزز خلق فرص العمل.



وبين أن جائحة كورونا سببت صدمة سيولة كبيرة لشركات التصنيع في المملكة، ما أجبر نحو نصف الشركات المستطلعة أراؤهم إلى أنهم اضطروا إلى خفض إجمالي عدد العمال الدائمين لديهم.



وبين أن أكثر من 94% من شركات التصنيع شهدت انخفاضًا في السيولة، وأكثر من 64% منهم اضطروا لتأخير سداد الالتزامات المالية للموردين أو للملاك أو للسلطات الضريبية.