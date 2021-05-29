البنك الدولي : التزام اردني بخطة مدتها 3 سنوات لتعديل تعرفة الكهرباء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكدت مجموعة البنك الدولي التزام الحكومة الاردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.وقالت: "يشكل قطاع الكهرباء اليوم نحو 20 بالمئة من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 7 .18 مليار دولار.وأضافت في بيان لها أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.