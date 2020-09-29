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الثلاثاء، 29-09-2020 10:56 ص

البنك الدولي: الجائحة ستجعل نمو آسيا عند أدنى مستوى منذ 1967

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الوكيل الاخباري – قال البنك الدولي، يوم الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا من المتوقع أن تجعل النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاما في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين.

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وتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نموا 0.9 بالمئة فحسب في 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1967.

وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 2.0 بالمئة هذا العام، مدعوما بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ مارس/آذار، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي، وفقا لرويترز.

وأكد البنك الدولي، أنه "من المتوقع أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي انكماشا بنسبة 3.5 بالمئة".


وتجاوزت وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم حاجز المليون، اليوم الثلاثاء، مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان.


يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس/آذار الماضي، تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض "كوفيد-19" جائحة، ومنذ ذلك الحين والعمل جارٍ حول العالم على قدم وساق من أجل إيجاد لقاح يقي من الوباء المتفشي.

ولم تستطع أي دولة - حتى الآن -  تسجيل لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، سوى روسيا، التي أعلنت الشهر الماضي عن إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، كأول لقاح في العالم فعال ضد كوفيد-19.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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