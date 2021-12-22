البنك الدولي : الدعم النقدي حدّ من رفع معدلات الفقر في الأردن

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كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن معدلات الفقر في الأردن كان من الممكن أن ترتفع من 15.7 % الى 20 % لولا الدعم النقدي الذي تم تقديمه خلال فترة جائحة كورونا.وقال البنك في وثيقة لتقييم مشروع التحويلات النقدية الطارئ في الأردن الذي كان قد بدأ تنفيذه في حزيران 2020، أن أكثر من 240 ألف أسرة كانت قد استفادت من التحويلات النقدية الطارئة في العام 2020، 10 % منها أسر تعولها نساء.وأضاف أنه وبناء على حسابات صندوق المعونة الوطنية، كان من الممكن أن يرتفع معدل الفقر إلى حوالي 20 % لولا الدعم النقدي الذي تم تقديمه استجابة للوباء، مع الإشارة إلى أن الحكومة تهدف إلى منع ارتفاع معدلات الفقر بنسب عالية بسبب تأثير الوباء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى منع زيادة معدل الفقر بسبب الوباء، يهدف صندوق المعونة الوطنية أيضًا إلى تقليل معدل الفقر بنسبة 1.2 نقطة مئوية في السنوات المقبلة.وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.