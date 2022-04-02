السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

أكثر من 3.5 مليون حالة إدخال لمستشفيات وزارة الصحة العام الماضي

حمادة: صالات المطاعم جاهزة لاستقبال المواطنين على الافطار والسحور

أول جلسة نيابية في رمضان الاثنين المقبل وهذه تفاصيلها

توضيح من الضمان حول من بلغ سن التقاعد وعليه اشتراكات غير مسددة

أسعار الذهب محليا

هيئة الطاقة تؤكد: تقديم طلبات الاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة مستمر

الصفدي: مستمرون في حشد الدعم لوكالة الأونروا

السعودية .. 10000 ريال غرامة القادمين لأداء العمرة دون تصريح

الاحتلال يغتال ثلاثة شبان جنوب جنين في أول أيام رمضان

تفاصيل أسعار الخضار و الفواكه اليوم السبت

السبت، 02-04-2022 09:24 ص

البنك الدولي : العالم لا يواجه أي نقص في إنتاج المواد الغذائية

5e854f9c45ca3


الوكيل الإخباري -أكدت المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، ماري بانغيستو، أن العالم لا يواجه أي نقص في إنتاج المواد الغذائية، مشددة على ضرورة التأكد أن تجارة الأغذية والمواد الزراعية مستمرة بلا قيود على مصادر توفيرها.

وقالت بانغيستو في مقابلة على هامش القمة العالمية للحكومات، التي اختتمت أعمالها في دبي مؤخرا: "بشكل واضح الجميع يحاول أن يضع تقديراته حول مدى طول أمد الحرب وتأثيراتهِ التي تحدثُ الآن على أسعار الأغذية والطاقة، كما للتأثيرِ على امداداتِ الطلب.

وأضافت: "أعتقدُ أنه كلما طالَ أمدُ الحربِ سنرى نمواً أبطأ.. وتوقعاتُنا أو تقديراتُنا أنه إذا كان هناك ارتفاعٌ متواصلٌ في أسعار الأغذيةِ والوقود لمدةٍ بين ستةِ أشهرٍ إلى سنة، سنرى تباطؤا في النمو العالمي بحدود الواحد في المئة".

لكنها بانغيستو أشارت إلى "هذه النسب تبقى تقديرات أولية، لأننا سنعلن توقعاتنا للنمو بعد أسبوعين متضمنةً المناطقَ الاقليميةوالدول".

وذكرت أنه "في آخرِ مرة كانت لدينا أزمة غذائية كانت عام 2008، عندما كان لدينا نقصٌ في الإنتاج، لكن حالياً الوضعُ مختلفٌ بشكل ٍكبير، ليس لدينا نقص في الإنتاج، لدينا كفاية في الإنتاج".

وقالت بانغيستو: "إذا أردنا أن نتحدثَ هنا عن القمح والأرز أو الحبوب الأخرى، المشكلةُ تكمنُ في القدرة على تأمينِها وشرائِها بأسعارٍ معقولة، لذا فإن أولَ رسالةٍ قد شاركناها على نطاق واسع هي (لا داعيَ للذعر)، الغذاءُ متوفرٌ لذلك لا يجبُ أن نخافَ ونبدأَ في وضع قيود ٍإضافيةٍ أو وقف ِإمدادات الأغذية".

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
sdfasdfgdrgdfgsdf

الصين: توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى 4.6% في 2022

4 - Copy

أسعار الذهب محليا

320223117215174058443

بوتين يوقع مرسوماً لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل

3

هيئة الطاقة تؤكد: تقديم طلبات الاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة مستمر

ذهب٢

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً

النفط

انخفاض أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
البنك-الدولي

البنك الدولي: دور دول الخليج حيوي في تهدئة أسعار النفط

90-14

البنك الدولي يوافق على تخصيص 400 مليون دولار لتونس

czo1NToiaHR0cHM6Ly9ydWUyMC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTIvZmlsYWhhLmpwZyI7

البنك الدولي يقرض المغرب 180 مليون دولار لتحسين إدارة المياه

623ab7864236043c4b5c09a0

مصر تدرس تحسين رغيف الخبز

623852dd1e117

الاستثمار: جلسة تشاورية مع البنك الدولي لمناقشة استراتيجية ترويج الاستثمار

فففففففف

العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج الإجمالي العالمي